Владимир Якушев побывал на модернизируемом судоремонтном заводе в Тобольске

В ходе рабочей поездки в Тобольск полпред Президента в УрФО Владимир Якушев посетил судоремонтный завод, сообщает пресс-служба полпреда.

О программе развития, перспективах и кадровой политики рассказал директор предприятия Александр Ларин.

Обь-Иртышское речное пароходство и компания «Межрегионфлот» реконструируют и глубоко модернизируют судостроительный завод в Тобольске. Объем инвестиций – порядка трех миллиардов рублей.

«Масштабы производства очень внушительные. Стоять на месте нельзя, нужно постоянно развиваться. Расширяйтесь, выходите на более крупные заказы и я думаю , что все у вас получится», - напутствовал Владимир Якушев.

Напомним, что группа компаний под управлением ООО "Межрегионфлот" реализует на Тобольском судостроительном заводе судостроительную программу. Начиная с 2021 года построены 3 несамоходных судна грузоподъёмностью 5 000 тонн, смешанного "река-море" плавания. В этом году заложен киль самоходного судна, благодаря чему Тюменская область стала четвертым регионом в России, где осуществляется строительство таких судов.