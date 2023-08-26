Над Белгородом сбит беспилотник – Минобороны

Дежурные средства ПВО сбили над Белгородом беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны России. БПЛА был ликвидирован в 14:15 мск. В оборонном ведомстве заявили, что "пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - добавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.