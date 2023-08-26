26 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В США проведут смертную казнь с использованием азотной гипоксии

Американский штат Алабама может стать первым в стране, где проведут казнь заключенного с использованием чистого азота.

Прокуратура Алабамы обратилась к верховному суду штата с просьбой назначить дату казни 58-летнего заключенного Кеннета Юджина Смита.

Предполагается, что Смита казнят азотной гипоксией: он будет дышать чистым азотом, который в обычной атмосфере составляет 78%. Сторонники нового метода казни заявляют, что он будет безболезненным, их оппоненты говорят о бесчеловечных опытах на людях.  

Алабама разрешила казнь с применением азотной гипоксии еще в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций, но до сих пор штат не пытался использовать его для приведения в исполнение смертного приговора. Штаты Оклахома и Миссисипи также разрешили гипоксию азота, но не использовали ее.

Примечательно, что в прошлом году Смита уже пытались казнить – с помощью смертельной инъекции, но тогда процедуру отменили из-за проблем с введением капельницы в вены заключенного. За четыре года таких случаев в Алабаме было три. После неудачной попытки казни власти штата объявили о проверке системы смертельных инъекций, на казни наложили мораторий, который был снят месяц назад.

Сообщается, что Смит и еще несколько других приговоренных к смертной казни выступают за смерть от азотной гипоксии.

Смит был приговорен к смертной казни за убийство жены священника в 1988 году. Муж жертвы, погрязший в долгах, хотел получить страховку и нанял Смита и еще одного мужчину за $1 тыс. Подельника Смита казнили еще в 2010 году. Заказчик убийства покончил с собой.

Теги: смертная казнь, азотная гипоксия, приговор


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