Скончался экс-глава администрации президента России Сергей Филатов

На 88 году жизни скончался Сергей Филатов – экс-глава администрации президента России.

Филатов начал работать с Ельциным в Верховном совете РСФСР, возглавлял депутатский штаб обороны во время путча 1991 года. Администрацией Ельцина руководил в 1993-1996 гг. После ухода с этого поста возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ.

Являлся председателем Союза писателей Москвы, сопредседателем Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России (с 2010 года).

В марте 2014 года подписал обращение против политики российской власти в Крыму.