26 Августа 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

В Белгородской области ВСУ применили кассетные боеприпасы, шесть человек ранены – губернатор

ВСУ удалили по поселку Уразово в Валуйском районе Белгородской области кассетными боеприпасами, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела осколочные ранения получили шесть мирных жителей, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии – у него ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Его сейчас оперируют в Валуйской районной больнице.

"Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще четырем пострадавшим госпитализация не требуется, осколочные раны обработаны и жители отправлены домой на амбулаторное лечение", - сообщил Гладков.

Также в результате обстрела повреждены 16 домовладений, четыре из них разрушены. Повреждены 

Теги: кассетные боеприпасы, белгород, пострадавшие


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