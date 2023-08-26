В Белгородской области ВСУ применили кассетные боеприпасы, шесть человек ранены – губернатор

ВСУ удалили по поселку Уразово в Валуйском районе Белгородской области кассетными боеприпасами, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела осколочные ранения получили шесть мирных жителей, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии – у него ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Его сейчас оперируют в Валуйской районной больнице.

"Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще четырем пострадавшим госпитализация не требуется, осколочные раны обработаны и жители отправлены домой на амбулаторное лечение", - сообщил Гладков.

Также в результате обстрела повреждены 16 домовладений, четыре из них разрушены. Повреждены