СМИ: Из Одессы вышел сухогруз – второй после приостановки "зерновой сделки"

Из Одессы второй раз после остановки "зерновой сделки" вышел гражданский сухогруз. По данным украинского издания "Агропортал", речь идет о балкере Primus, он вышел в открытое море. Судно находилось в порту Одессы с начала специальной военной операции. Корабль ходит под флагом Либерии.

После приостановки действия так называемой "черноморской инициативы" Россия вновь объявила север Черного моря зоной, где не гарантируется безопасность в условиях СВО. После сворачивания "коридора" для прохода сухогрузов Украина пыталась продолжить вывоз зерна в одностороннем порядке, но не была поддержана, поскольку процесс без гарантий со стороны России слишком опасен.

Предполагается, что на встрече президентов России и Турции в сентябре будет обсуждаться вопрос возобновления "зерновой сделки".