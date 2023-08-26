Crew Dragon с российским космонавтом успешно стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно стартовал к МКС. На борту четыре человека, в том числе космонавт Роскосмоса Константин Борисов. Он отправился на станцию на борту американского корабля в рамках перекрестной программы полетов, передает NASA.

В экипаже также астронавт от Европейского космического агентства Андреас Могенсен (Дания), японец Сатоси Фурукава и представительница США Жасмин Могбели.

Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9. На МКС корабль должен прибыть 27 августа. Этот экипаж проведет на станции полгода.