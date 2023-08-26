Венедиктов* отозвал из суда жалобу на Евгения Пригожина

Экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* (*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) сообщил, что попросил суд приостановить рассмотрение его жалобы в отношении Евгения Пригожина.

"Я принял решение обратиться в суд с просьбой приостановить рассмотрение моей жалобы против Евгения Пригожина до окончательного выяснения ситуации - жив он или погиб", - говорится в сообщении Венедиктова* в Telegram-канале.

Ранее структуры Пригожина выигрывали у Венедиктова* суды, связанные с высказываниями главного редактора. Он называл Пригожина создателем ЧВК "Вагнер", но суд вставал на сторону бизнесмена, причем даже тогда, когда связь между Пригожиным и ЧВК никем не отрицалась, в том числе и официальными структурами.

23 августа под Тверью произошла авиакатастрофа с бизнес-джетом Embraer. По предварительным данным, на борту находился Евгений Пригожин. Все пассажиры и экипаж самолета погибли при его крушении.