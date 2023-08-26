Доллар силен как никогда: американская валюта захватила рекордную часть мирового рынка

Несмотря на усилия, которые антизападные блоки и коалиции в мире прикладывают для "дедоларризации" глобальной экономики, роль доллара в международных платежах сейчас высока как никогда, об этом говорится в отчете системы финансовых сообщений Swift.

Так, объем сделок с участием доллара вырос в июле до рекордных 46%. Десять лет назад этот объем только чуть-чуть превышал одну треть. Доллар стал ведущей валютой по количеству транзакций, за ним следуют евро, фунт стерлингов, иена и юань.

Хотя данные Swift не охватывают весь валютный рынок, они подтверждают идею о том, что роль доллара в международных финансах остается стабильной — несмотря на усилия по диверсификации рынка, пишет Bloomberg.

Такие усилия, например, предпринимает банк БРИКС, учрежденный странами-основателями группы. Но только что завершившийся саммит БРИКС показал, что до создания единой валюты расчетов внутри группы еще далеко, заявления о намерениях ее создать декларативны, а экономики стран-членов слишком далеки от того, чтобы создать единое валютное пространство.