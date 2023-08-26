26 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге состоится турнир по скалолазанию "Гонка Classic 2" для непрофессионалов

В Екатеринбурге пройдут соревнования по скалолазанию "Гонка Classic 2", поучаствовать в которых смогут непрофессиональные скалолазы и даже дети. Турнир состоится 9-10 сентября, организатором станет скалодром "Rock and Wall".

Помимо соревнований на классическую скорость, в которой участникам надо за максимально короткое время пролезть со страховкой на скалодроме две трассы, будет еще и эстафета команд (в команде три человека).

Также заявлен "рекордный формат" со одной, но сложной трассой, на которой участникам предстоит продемонстрировать максимальную скорость за две попытки.

Напомним, в день 300-летия Екатеринбурга – 19 августа – столица Урала впервые принимала Чемпионат России по скорости – олимпийской скалолазной дисциплине. Победителями стали представители Свердловской области – Елизавета Иванова и Ярослав Пашков.

Теги: скалолазание, екатеринбург, соревнования, любительский спорт


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