В Екатеринбурге состоится турнир по скалолазанию "Гонка Classic 2" для непрофессионалов

В Екатеринбурге пройдут соревнования по скалолазанию "Гонка Classic 2", поучаствовать в которых смогут непрофессиональные скалолазы и даже дети. Турнир состоится 9-10 сентября, организатором станет скалодром "Rock and Wall".

Помимо соревнований на классическую скорость, в которой участникам надо за максимально короткое время пролезть со страховкой на скалодроме две трассы, будет еще и эстафета команд (в команде три человека).

Также заявлен "рекордный формат" со одной, но сложной трассой, на которой участникам предстоит продемонстрировать максимальную скорость за две попытки.

Напомним, в день 300-летия Екатеринбурга – 19 августа – столица Урала впервые принимала Чемпионат России по скорости – олимпийской скалолазной дисциплине. Победителями стали представители Свердловской области – Елизавета Иванова и Ярослав Пашков.