26 Августа 2023
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Фото: avo.ru

Учебно-методический сбор по безопасности на воде провели во Владимирской области

Накануне Министерство региональной безопасности Владимирской области провело в Муроме учебно-методический сбор на тему «Безопасность людей на водных объектах». В мероприятии приняли участие представители Главного управления МЧС России по Владимирской области, органов местного самоуправления, других заинтересованных организаций и ведомств.

«Работа по соблюдению безопасности на воде – часть большой работы Единого контура безопасности региона. Министерство реализует эти мероприятия системно и последовательно», – отметил министр региональной безопасности Сергей Полузин.

мчс, спасатели(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, во Владимирской области насчитывается 1240 водных объектов общей площадью более 32 тысяч гектаров. По оперативным данным с начала года зарегистрировано 31 происшествие на воде (за аналогичный период прошлого года – 43), погибло 30 человек (в прошлом году – 42), в том числе 4 ребёнка (в прошлом году – 8), спасено 2 человека (в прошлом году – 10), сообщил представитель чрезвычайного ведомства Андрей Захваткин. Основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в запрещённых и необорудованных для этих целей местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил безопасного поведения на воде.

бассейн(2023)|Фото: avo.ru

На учёте в государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской области состоит 11493 маломерных судна. С начала этого года происшествий с ними не зарегистрировано. В рамках 450 патрулирований водных объектов выявлено 130 нарушений правил пользования маломерными судами, к административной ответственности привлечено 130 человек.

мероприятие(2023)|Фото: avo.ru

В ходе сбора его участники посетили несколько учебных точек, оборудованных на реке Оке. На них были продемонстрированы алгоритмы спасения тонущего человека, оказания первой помощи пострадавшему, выполнения поисково-спасательных работ на воде. Ещё на одной учебной точке был организован практический курс обучения технике плавания.

Теги: безопасность на воде, водные объекты, происшествия, маломерные суда, мчс


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