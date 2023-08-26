26 Августа 2023
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Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

В "День цифры" ребят Владимирской области знакомили с миром айти-профессий

25 августа к образовательному проекту в сфере информационных технологий для детских лагерей «День цифры» во Владимирской области присоединились участники областной профильной смены для одарённых старшеклассников «Искатель», сообщает пресс-служба правительства региона. Экспертами Дня цифры выступили представители региональных министерств образования и молодёжной политики, цифрового развития, а также Владимирского института развития образования.

день цифры(2023)|Фото: avo,ru

В рамках интеллектуально-развлекательного квиза школьники смогли проверить и закрепить свои знания в сфере информационных технологий и популярных IT-профессий. Проектные команды от каждой профильной школы спроектировали лагерь будущего, представив, как могут быть полезны и эффективны технологии и приложения в той или иной локации или бизнес-процессе оздоровительной базы. Финальной точкой мероприятия стала защита проектов: участники смены презентовали свои идеи и получили обратную связь от экспертов.

молодежь(2023)|Фото: avo.ru

Проект «День цифры» направлен на раннюю профориентацию детей, он даёт возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время летнего отдыха в детском лагере. АНО «Цифровая экономика» реализует эту инициативу совместно с Минпросвещения России, Минцифры России, а также российскими ИТ и технологическими компаниями в поддержку национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Профориентационная программа разработана специально для российских детских лагерей в рамках проекта «Урок цифры».

день цифры(2023)|Фото: avo.ru

Бесплатная методическая программа, подготовленная для лагерей, включает сценарии и описание игровых механик каждого этапа игрового квеста, рекомендации для педагогов по проведению мероприятия, обучающие видео-инструкции для вожатых и воспитателей, а также медиа-контент для детей. День цифры рассчитан на один день, он состоит из нескольких игровых блоков. При этом игру можно провести в любое время года, как на свежем воздухе, так и в помещении. Каждый этап адаптирован под две возрастные категории: 7-12 и 13-17 лет.

Присоединиться к проекту и получить бесплатные материалы можно на сайте проекта: урокцифры.рф/camp.

Теги: день цифры, профориентация, образовательные программы, цифровая экономика


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