26 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Во Владимирской области осенью 2023 года планируют провести посадку леса на площади 323 га

Для достижения целей федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» во Владимирской области осенью 2023 года планируется провести посадку леса на площади 323 га.

Сейчас идёт проверка и утверждение проектов лесовосстановления, заключение договоров на приобретение посадочного материала, подготовка почвы под посадки, сообщает региональное Министерство лесного хозяйства. Основная задача исполнителей работ – провести посадку в лучшие агротехнические сроки – в сентябре – октябре.

Парк "Зеленая роща"(2020)|Фото: Накануне.RU

Плановый объём 9 месяцев 2023 года по искусственному и комбинированному лесовосстановлению на сегодняшний день уже выполнен. В весенний период посажено 3300 га лесных культур. Основной объём работ – 84 процента – выполнен арендаторами лесных участков.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что за период действия поправок в Лесной кодекс Российской Федерации в части обязанности компенсационного лесовосстановления с 2019 года во Владимирской области проведены компенсационные высадки на общей площади 1,3 тыс. га.

Теги: осенние лесопосадки, лесовосстановление, агротехнические сроки


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