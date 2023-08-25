Минюст признал иноагентом политолога Кирилла Рогова*

Минюст внес в список иноагентов шесть человек, в том числе политолога Кирилла Рогова* и журналиста Константина Эггерта*, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ведомства, Кирилл Рогов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой политике.

Эггерт принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации.

Также в список иноагентов включено интернет-издание "Довод"** и исключил юрлицо агентства "Росбалт", попавшее в список в 2021 году. Также добавлены публицист Виталий Дымарский*, эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин*, черкесский активист Мартин Кочесоков* и блогер Александр Штефанов*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.