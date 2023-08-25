В Италии задержан россиянин, ранее осужденный за терроризм

В итальянском аэропорту Палермо задержан россиянин, ранее осужденный по обвинению в терроризме, сообщает ТАСС.

О мужчине известно, что ему около 50 лет и в отношении него действует международный ордер на арест. Пока неясно путешествовал ли мужчина по фальшивым документам, а также цель его прибытия. Предположительно, задержанный какое-то время жил в Сирии.

Разыскивался он с 2017 г.

По итогам его допроса будет запущена процедура его экстрадиции.