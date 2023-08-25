Путин поручил упростить трудоустройство подростков

Президент России Владимир Путин поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Речь идет о гражданах в возрасте от 14 лет и до 24, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, включая предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет.

Поручение дано правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив.

Также до 15 октября необходимо предложить варианты, как снять ограничения на трудоустройство учащихся в вузах и колледжах на производства высокотехнологичной продукции.