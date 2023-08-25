В Березниках во время пожара в расселенном доме погибли двое мужчин

В Следственном комитете раскрыли подробности пожара в расселенном доме в Березниках, который произошел сегодня днем на ул. Ленина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, во время пожара были обнаружены тела двух мужчин. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.