26 Августа 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Березниках во время пожара в расселенном доме погибли двое мужчин

В Следственном комитете раскрыли подробности пожара в расселенном доме в Березниках, который произошел сегодня днем на ул. Ленина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, во время пожара были обнаружены тела двух мужчин. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: пожар, погибшие, березники


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Ранее 25.08.2023 16:33 Мск В Березниках произошел пожар в расселенном доме. Есть жертвы

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