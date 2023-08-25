В Березниках произошел пожар в расселенном доме. Есть жертвы

В Березниках в расселенном пятиэтажном доме по ул. Ленина произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, загорелся мусор на третьем этаже. Во время тушения огня были обнаружены погибшие. Их число в ведомстве не уточнили.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

"В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.