25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура не стала разбираться с избиением волгоградца в чеченском СИЗО

Несмотря на то, что информация об избиении волгоградца Никиты Журавеля в грозненском СИЗО стала резонансной и привлекал внимание российского омбудсмена и СПЧ, федеральные надзорные органы не спешат брать ситуацию на контроль.

Так, запрос правозащитницы Марины Литвинович, которая просила разобраться в ситуации, Генпрокуратура "спустила" на уровень республиканского надзорного органа.

"Я написала на прошлой неделе и в генеральную прокуратуру, чтобы проверили историю с избиением в СИЗО Грозного Никиты Журавеля и ответили, как вообще несовершеннолетние проходят в режимное учреждение. Ожидаемо переслали в прокуратуру Чеченской республики. Удивительная все же у нас страна: бюрократия действует по правилам, которые никогда не приведут к результату!" – пожаловалась Литвинович в своем Telegram-канале.

Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела после того, как в Волгограде сжег коран недалеко от мечети. После этого министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину, что считает справедливым направление Журавеля в СИЗО Чечни. Путин одобрил это решение.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила жалобу от Журавеля: он рассказал, что в СИЗО к нему приходил несовершеннолетний (15 лет) сын Рамзана Кадырова. Подросток, по словам Журавеля, сильно избил его.

Информацию об этом подтвердило окружение Рамзана Кадырова. Более того: приближенные главы Чечни одобрили действия несовершеннолетнего Адама Кадырова.

Теги: генпрокуратура, никита журавель, избиение, грозный, сизо, чечня, адам кадыров


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