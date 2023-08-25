25 Августа 2023
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Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Сочи госинспектор нацпарка попался с мясом оленя

Двух браконьеров, убивших оленя, задержали в Сочинском национальном парке. Внедорожник остановили в Лазаревском районе полицейские и госинспекторы Сочинского национального парка. Внутри автомобиля нашли два ружья и мясо оленя. Дело было в Солох-Аульском лесничестве. Один из задержанных – государственный инспектор Сочинского нацпарка. При опросе госинспектор признался, что мясо добыто на охоте.
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"Это беспрецедентный случай – браконьерство в заповедных лесах уже давно ушло в прошлое. Тем более это вопиющее происшествие, поскольку участником браконьерской охоты стал сотрудник природоохранной территории. Будем проводить проверку, будем ходатайствовать, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - приводит в своем telegram-канале нацпарк слова и.о. директора организации Сергея Шевелева.

Материалы по данному делу переданы в УВД по Лазаревскому району города Сочи. По результатам рассмотрения будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела.

Теги: Нацпарк, Сочи, госинспектор


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