У 52-летней екатеринбурженки лжесотрудники "Госуслуг" украли 1,3 миллиона

Жительница Екатеринбурга обратилась в дежурную часть за помощью. По ее словам, лжесотрудник с "Госуслуг" вынудил ее взять кредит на 1,3 млн и перевести на "безопасные счета". Подробнее об инциденте сообщает пресс-служба МО МВД России "Верхнепышминский".

21 августа 52-летней сотруднице одного из крупных предприятий Верхней Пышмы на ватсап позвонила неизвестная женщина и представилась как специалист кризисного центра портала "Государственных услуг". По словам собеседницы в личном кабинете пострадавшей происходит утечка персональных данных и не ее имя оформлено 8 кредитов и заявок на его получение в микро-финансовых организациях.

Чтобы избежать финансовых неприятностей екатеринбурженке рекомендовали срочно снять денежные средства и положить на "безопасный счет". Выполнив инструкции "специалиста" доверчивая женщина оформила кредит на 1,3 млн рублей, которые перевела на продиктованные мошенниками счета. Только после свердловчанка осознала, что стала жертвой мошенников. При этом о схемах слышала и видела памятки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных.

"Расскажите своим родным, друзьям и знакомым, поделитесь информацией. Сегодня мошенничество в Интернете развито очень хорошо. Постоянно появляются новые способы обмана людей. Но способ с переводом денег на "безопасный счет" совсем не новый. Однако, на эту уловку продолжают попадаться граждане, любого возраста и статуса. Мошенники представляются сотрудниками любого банка, а также сотрудниками госструктур. Не рассказывайте незнакомым свои персональные данные! Сотрудники госструктур никогда не будут звонить через "Ватсап"! В этой связи необходимо быть бдительными и осторожными, не переводите денежные средства на неизвестные счета неизвестным людям!" - заявили в пресс-службе полиции.



Столкнувшись с подозрительными фактами или лицами, необходимо оперативно проинформировать полицию: телефон дежурной части 5-36-92, 102, 112, адрес г. Верхняя Пышма, ул. Уральских Рабочих, д. 34 и г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, 3, тел. 3-23-20.