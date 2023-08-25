25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

"Слишком грубая работа": Лукашенко не верит, что Путин мог заказать убийство Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не верит, что Владимир Путин мог быть причастен к организации убийства Евгения Пригожина.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", - заявил белорусский лидер.

Он также сказал, что Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности для себя.

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", - сказал Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, он дважды говорил с Пригожиным о его личной безопасности: "Первый раз - когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." - "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным (один из командиров ЧВК "Вагнер", правая рука Пригожина, погиб вместе с ним – прим. ред.). Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите".

Теги: александр лукашенко, владимир путин, евгений пригожин


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