25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Он боксер! Близкие погибшего аспиранта УрФУ не верят в версию с самообороной

Близкие друзья аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили не верят, что парня пырнули ножом в рамках самообороны. По их словам, Данил Фомин занимался боксом и имел схожую комплекцию с Франсуа, а потому доставать нож просто не было необходимости.

Как рассказали Накануне.RU друзья погибшего, на время расследования очевидцам запретили рассказывать прессе о случившемся, а потому они сами знают о происшествии только со слов других знакомых. Близкие Франсуа назвали Фомина скинхедом, заявив, что конфликт был на почве цвета кожи аспиранта. В версию про избиение Фомина они тоже не верят.

"Отец Фомина утверждает, что Франсуа повалил его сына, сел на него и стал избивать, что тот потерял сознание. Тогда почему всего через три дня на лице Фомина нет синяков? Как так все быстро зажило? Если он потерял сознание, как достал нож? Как эта мысль - обороняться ножом, появилась в голове боксера? Это нападение на почве расовой ненависти. Надеюсь, что справедливость восторжествует, его вину докажут и его посадят на пожизненное" - рассказывают друзья погибшего.

Прощание с Франсуа Нджелассили(2023)|Фото: Накануне.RU

Они также озвучили версию, что Франсуа и вовсе могли нанести удар со спины, однако это неподтвержденная информация. Про сотрудников ДПС, якобы находящихся рядом с местом драки, близкие парня не знают - слышали об этом только из СМИ, как и о видеозаписях с камер, которые никому не показывают.

Ранее мы уже писали об убийстве студента УрФУ, которого в уличной драке зарезал якобы сторонник ультраправых взглядов. Якобы Франсуа оказал не очень пристойные знаки внимания девушке друга Фомина. СМИ сообщают шокирующую информацию, что во время потасовки, приведшей к международному скандалу, рядом якобы дежурил экипаж ДПС. Более того, очевидцы трагедии рассказали, что звали на помощь рядом дежуривших полицейских, но те игнорировали эти призывы, и подошли, когда уроженец Габона был уже смертельно ранен.

В СМИ тиражируется версия о том, что причиной конфликта стала расовая нетерпимость, появилась информация, что в ультраправых сообществах собирают деньги на адвоката Фомину, и, как минимум, Фомин хорошо известен в этих сообществах, хотя родители задержанного и отрицают принадлежность к подобного рода группам. Как говорят знакомые и родственники обвиняемого, конфликт произошел не на почве расизма, а из-за девушки, причем потерпевший ударил первым, а Фомин только защищался.

Плакат о смерти аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили(2023)|Фото: Накануне.RU

Плакат о смерти аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили(2023)|Фото: Накануне.RU

Сегодня в зале "Вознесения" состоялось прощание в Франсуа Нджелассили. По всему району расклеены листовки с изображением аспиранта. Близкие рассказали, каким он был человеком и даже смонтировали про погибшего фильм.

Теги: УрФУ, аспирант, убийство, Франсуа Нджелассили


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