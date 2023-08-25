В Челябинской области будут внедрять онлайн-контроль за аварийными участками дорог

Правительство РФ намерено расширить на 10 регионов действие модуля системы "Эталон", с помощью которого можно в автоматическом режиме контролировать устранение опасных участков дорог.

Одним из таких регионов станет Челябинская область.

"Еще из важных решений – расширяем действие модуля "Эталон" на 10 регионов. С помощью этой системы можно в автоматическом режиме осуществлять контроль за устранением опасных участков дорог и, как результат, снижением рисков", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.