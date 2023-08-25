Максима Виторгана заменили дипфейком в сериале с его участием

Актера Максима Викторгана заменили во втором сезоне сериала "Контакт" (стриминговая платформа Premier) так называемым дипфейком (изменение лица с помощью нейросетей). С помощью получившей широкое распространение технологии персонажу Виторгана изменили лицо. Сильно, но узнать черты известного артиста можно легко.

Сам актер рассказал, что до него доходили слухи о желании авторов проекта вырезать его из сериала, но персонаж слишком значим для сюжета, передает РБК.

"Во 2-м сезоне "КОНТАКТА" Максима Виторгана, который сыграл мужа Равшаны Курковой в первом сезоне, вдруг вырезали из титров и заменили уже отснятые кадры с актером на дипфейк, одновременно похожий на Виторгана и грустного воробушка. <…> Напомним, что технология дипфейк уже активно применялась в первом сезоне "КОНТАКТА" — во флэшбеках актера Павла Майкова омолодили до состояния Пчелы из "БРИГАДЫ", - комментирует Telegram-канал "Русское кино в топе".

Платформа Premier принадлежит государственному холдингу "Газпром-медиа".

Ранее Виторган высказывал отрицательное мнение о начале специальной военной операции.