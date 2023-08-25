25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Курской области из-за обстрела деревни пострадали двое

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района.

Зафиксировано три прилета, в том числе по магазину. Пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии. Кроме того, осколочные ранения получила женщина.

Их доставили в центральную районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, пострадавших транспортируют в областную больницу, написал Старовойт в своем telegram-канале.

Теги: Роман Старовойт, обстрел, деревня Елизаветовка


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