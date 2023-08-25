Главный тренер "Зенита" об игре с "Уралом": Нас ждет очень сложный матч

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча РПЛ против екатеринбургского "Урала". Специалист считает уральский клуб серьезным соперником.

Напомним, игра состоится в Санкт-Петербурге завтра, 26 августа. В данный момент "Урал" является одним из лидеров РПЛ – команда Виктора Гончаренко занимает второе место в турнирной таблице, а "Зенит" располагается на четвертой строчке.

Как рассказал в преддверии матча Семак, сейчас "Урал" показывает надежную и стабильную игру во всех компонентах.

"Нас ждет очень сложный матч против хорошего клуба", - приводит слова тренера официальный сайт "Зенита".

Наставник действующих чемпионов России отметил, что с Виктором Гончаренко у него хорошие дружеские отношения.

"Я с большим уважением отношусь к нему как к человеку и, конечно, как к тренеру", - признался Сергей Семак.

Напомним, что накануне три игрока "Урала" попали в расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.