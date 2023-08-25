25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Четверых пострадавших в аварии в Калуге переведут в Москву

Пятеро пострадавших в ДТП в Калуге, в том числе двое детей, продолжат лечение в больницах города, их жизни ничего не угрожает. Четверых пострадавших доставят на лечение в ведущие медучреждения Минздрава России в Москве.

Центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф координирует эвакуацию, приводит РИА Новости слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Напомним, водитель на легковом автомобиле "Тойота" въехал в остановку в Калуге. ДТП произошло на улице Кирова. По данным ведомства, водитель не справился с управлением. Ранее он был лишен прав. Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале. По его данным, один человек находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Шестерых человек увезли в больницы. Еще четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались.

Теги: Калуга, ДТП, остановка


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Ранее 24.08.2023 15:22 Мск В Калуге водитель "Тойоты" сбил людей на тротуаре: пострадали 10 человек

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