25 Августа 2023
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Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Немецкие СМИ: Источники подтверждают украинский след во взрывах на "Северных потоках"

Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", подтверждают, что следы ведут на Украину. Об этом говорится в материале телеканала ZDF и издания Spiegel.

При этом, по данным СМИ, нет достоверных доказательств, что подозреваемые из России.

Также сообщается, что следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек.

По данным источников ZDF в спецслужбах, они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.

В мае СМИ писали, что к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут быть причастны двое украинцев.

Согласно расследованию газеты, следователи в ФРГ наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше. Уточняется, что фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя гражданами Украины. По данным издания, агентство арендовало яхту "Андромеда", на которой подозреваемые плыли к ниткам газопровода.

В июне польские следователи опровергли данные о том, что к подрыву газопроводов "Северный поток" могла быть причастна яхта "Андромеда".

Теги: северные потоки, взрывы


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