Александр Авдеев на чествовании дипломантов звания «Мастер Земли Владимирской: Люди труда – главное достояние Владимирской области

25 августа в областном Доме Дружбы чествовали дипломантов звания «Мастер Земли Владимирской» по итогам 2022 года. В мероприятии приняли участие Губернатор Александр Авдеев, его заместитель Константин Баранов, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, руководители министерств Владимирской области, представители областного объединения организаций профсоюзов и региональной Ассоциации работодателей и товаропроизводителей, а также коллеги и сотрудники награждаемых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в этом году почётного звания «Мастер Земли Владимирской» удостоены 11 работников региона, победители и призёры отраслевых конкурсов профессионального мастерства, прошедших в 2022 году, передовики и новаторы производства, своим честным трудом создающие базу для стабильного социально-экономического развития родной области и страны.

«Для России, для нашего региона в частности, наступил поворотный этап. Страна мобилизовала силы для больших прорывов в экономике и социальной сфере, улучшения условий жизни людей. И все мы, каждый из вас участвует в этих масштабных переменах. За любыми победами и достижениями всегда стоит конкретный человек, неравнодушный к своему делу. Мастера Земли Владимирской передают коллегам и молодёжи не только свои знания, умения и навыки, но и увлечённость профессией. Люди труда – главное достояние Владимирской области», – подчеркнул Александр Авдеев.

Сами Мастера Земли Владимирской признаются: в основе успеха – не личные амбиции, а искренняя любовь к профессии, желание делать своё дело грамотно и хорошо, а ещё – учиться и преумножать свой опыт. Один из них, ковровчанин Даниил Васильев, поделился: «Уже в школе я знал, чем буду заниматься. Отучился в техническом вузе, ещё студентом начал работать на КЭМЗе. Работа у меня интересная и очень ответственная. Но я готов выкладываться, потому что то, что делаю, действительно важно». В свои 22 года он твёрдо уверен: будет верен выбранной стезе и родной области.

Перечислим дипломантов звания «Мастер Земли Владимирской» по итогам 2022 года:

– Даниил Васильев, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением АО «Ковровский электромеханический завод», победитель VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в номинации «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»;

– Александр Гордеев, оператор котельной «Загородная зона» Производственного участка № 2 ООО «ТеплогазВладимир» (г.Владимир), победитель областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший оператор котельной»;

– Татьяна Костикова, уборщик территории ООО «Домоуправляющая компания «Территория» (о.Муром), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший дворник»;

– Николай Лукашов, электрогазосварщик группы строительства распределительных сетей Управления газификации АО «Газпром газораспределение Владимир» (г.Владимир), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший сварщик»;

– Александр Михалёв, слесарь аварийно-восстановительных работ участка водопроводно-канализационных сетей МУП города Кольчугино «Коммунальщик», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ»;

– Валерий Поспелов, водитель автобуса индивидуального предпринимателя «Князев Владимир Анатольевич» (Собинский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший по профессии водитель грузового автомобиля»;

– Андрей Ратавкин, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Селивановского филиала ООО «Владимиртеплогаз», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший электромонтёр»;

– Андрей Смирнов, электрогазосварщик МУП «Владимирводоканал», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший электросварщик»;

– Дмитрий Степнов, слесарь-сантехник ООО «Инженерные сети» (о.Муром), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший слесарь-сантехник»;

– Руслан Терегулов, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Племенной завод «Пролетарий» (Вязниковский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Механизатор по профессиональному мастерству управления трактором»;

– Владимир Тихонов, участковый лесничий ГКУ «Селивановское лесничество» (Селивановский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший государственный лесной инспектор».

Конкурсы профмастерства проводятся во Владимирской области ежегодно. С 2005 года для повышения престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганды их передового опыта, привлечения молодёжи в реальный сектор экономики и дальнейшего развития трудового соперничества победителям областных отраслевых состязаний присваивается звание «Мастер Земли Владимирской». На сегодняшний день его носят 356 специалистов региона, представителей самых разных сфер деятельности.