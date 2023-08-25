Александр Авдеев на чествовании дипломантов звания «Мастер Земли Владимирской: Люди труда – главное достояние Владимирской области

25 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев на чествовании дипломантов звания «Мастер Земли Владимирской: Люди труда – главное достояние Владимирской области

25 августа в областном Доме Дружбы чествовали дипломантов звания «Мастер Земли Владимирской» по итогам 2022 года. В мероприятии приняли участие Губернатор Александр Авдеев, его заместитель Константин Баранов, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, руководители министерств Владимирской области, представители областного объединения организаций профсоюзов и региональной Ассоциации работодателей и товаропроизводителей, а также коллеги и сотрудники награждаемых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в этом году почётного звания «Мастер Земли Владимирской» удостоены 11 работников региона, победители и призёры отраслевых конкурсов профессионального мастерства, прошедших в 2022 году, передовики и новаторы производства, своим честным трудом создающие базу для стабильного социально-экономического развития родной области и страны.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«Для России, для нашего региона в частности, наступил поворотный этап. Страна мобилизовала силы для больших прорывов в экономике и социальной сфере, улучшения условий жизни людей. И все мы, каждый из вас участвует в этих масштабных переменах. За любыми победами и достижениями всегда стоит конкретный человек, неравнодушный к своему делу. Мастера Земли Владимирской передают коллегам и молодёжи не только свои знания, умения и навыки, но и увлечённость профессией. Люди труда – главное достояние Владимирской области», – подчеркнул Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Сами Мастера Земли Владимирской признаются: в основе успеха – не личные амбиции, а искренняя любовь к профессии, желание делать своё дело грамотно и хорошо, а ещё – учиться и преумножать свой опыт. Один из них, ковровчанин Даниил Васильев, поделился: «Уже в школе я знал, чем буду заниматься. Отучился в техническом вузе, ещё студентом начал работать на КЭМЗе. Работа у меня интересная и очень ответственная. Но я готов выкладываться, потому что то, что делаю, действительно важно». В свои 22 года он твёрдо уверен: будет верен выбранной стезе и родной области.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Перечислим дипломантов звания «Мастер Земли Владимирской» по итогам 2022 года:

– Даниил Васильев, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением АО «Ковровский электромеханический завод», победитель VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в номинации «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»;

– Александр Гордеев, оператор котельной «Загородная зона» Производственного участка № 2 ООО «ТеплогазВладимир» (г.Владимир), победитель областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший оператор котельной»;

– Татьяна Костикова, уборщик территории ООО «Домоуправляющая компания «Территория» (о.Муром), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший дворник»;

– Николай Лукашов, электрогазосварщик группы строительства распределительных сетей Управления газификации АО «Газпром газораспределение Владимир» (г.Владимир), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший сварщик»;

– Александр Михалёв, слесарь аварийно-восстановительных работ участка водопроводно-канализационных сетей МУП города Кольчугино «Коммунальщик», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ»;

– Валерий Поспелов, водитель автобуса индивидуального предпринимателя «Князев Владимир Анатольевич» (Собинский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший по профессии водитель грузового автомобиля»;

– Андрей Ратавкин, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Селивановского филиала ООО «Владимиртеплогаз», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший электромонтёр»;

– Андрей Смирнов, электрогазосварщик МУП «Владимирводоканал», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший электросварщик»;

– Дмитрий Степнов, слесарь-сантехник ООО «Инженерные сети» (о.Муром), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший слесарь-сантехник»;

– Руслан Терегулов, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Племенной завод «Пролетарий» (Вязниковский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Механизатор по профессиональному мастерству управления трактором»;

– Владимир Тихонов, участковый лесничий ГКУ «Селивановское лесничество» (Селивановский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший государственный лесной инспектор».

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Конкурсы профмастерства проводятся во Владимирской области ежегодно. С 2005 года для повышения престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганды их передового опыта, привлечения молодёжи в реальный сектор экономики и дальнейшего развития трудового соперничества победителям областных отраслевых состязаний присваивается звание «Мастер Земли Владимирской». На сегодняшний день его носят 356 специалистов региона, представителей самых разных сфер деятельности. 

Теги: александр авдеев, люди труда, мастер земли владимирской, профмастерство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети