В Тобольске дан старт строительству комплекса по производству пропилена

Первая свая в основание нового завода на тобольской промышленной площадке установлена. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вместе с министром энергетики России Николаем Шульгиновым, полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым и председателем правления компании СИБУР Михаилом Карисаловым дали старт строительству комплекса по производству пропилена. Это уже третий этап развития полимерного направления нефтегазохимии в древней столице Сибири. Запуск проекта увеличит глубину переработки углеводородного сырья, создаст продукцию с высокой добавленной стоимостью. Новое производство пропилена укрепит технологический суверенитет нашей страны", - заявил Моор.

На заводе смогут работать 370 жителей Тобольска, еще около 2 тысяч рабочих мест будет создано в смежных отраслях. По прогнозам, только в течение 10 лет после запуска предприятие перечислит около 100 млрд рублей налогов. После реализации проекта объем инвестиций СИБУРа в экономику региона перевалит за триллион рублей.

Проект поддержан правительством Российской Федерации. Тюменская область, со своей стороны, намерена оказать инвестору помощь, прежде всего в виде налоговых льгот.

"Компания СИБУР верна взятым на себя обязательствам по развитию тобольской промышленной площадки. Строительство нового производства – очередной важный этап поступательного развития региональной экономики", - резюмировал Моор.