25 Августа 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Жизнь Замечательных Инфлюенсеров&quot;

Лидера группы "Несчастный случай" оштрафовали на 20 тысяч и прекратили уголовное дело

Новосибирский суд оштрафовал фронтмена группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева на 20 тыс. руб. и прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении музыканта, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В мае этого года Кортнев запостил видео, в котором извинился перед полицейским из Новосибирска. Зимой этого года артист в ходе конфликта показал средний палец силовику, когда тот был при исполнении. В итоге на Кортнева завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".

Инцидент произошел в феврале этого года. У "Несчастного случая" отменили концерт в новосибирском Академгородке: перед началом выступления на площадку приехали МЧС и полиция, заявившие о задымлении в здании. Кортнев, якобы, показал неприличный жест в сторону полицейских.

"Я был очень раздосадован. В этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем, уже принес извинения этому человеку достойному", - говорит Кортнев в своем видеообращении.

Теги: несчастный случай, алексей кортнев, штраф, оскорбление, полиция


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