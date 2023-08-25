В Магнитогорске бывшего сотрудника бюджетного учреждения осудят за 16 взяток

В Магнитогорске осудят бывшего сотрудника муниципального бюджетного учреждения по обвинению в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Его обвиняют в совершении 16 преступлений. По версии следствия, обвиняемый осуществлял контроль за выполнением работ гражданами, отбывающими уголовное наказание в виде обязательных работ. В 2019-2021 гг. он неоднократно получал от них взятки в размере от 10 до 22 тыс. рублей. За это он вносили в табели заведомо недостоверные сведения о количестве отработанного времени. Всего он получил 229,9 тыс. рублей.

На автомобиль обвиняемого и банковские счета наложен арест.