25 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

ЦИК попытается запретить голосовать дистанционно из-за рубежа

Россияне, которые в единый день голосования будут находиться за границей, не смогут принять участие в ДЭГ – дистанционном электронном голосовании (хотя изначально технология разрабатывалась именно для того, чтобы иметь возможность голосовать откуда угодно).

По словам главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, использование технологии за границей сделали невозможным западные санкции.

"Это сугубо вопрос безопасности, так как там используются зарубежные IP-адреса", - цитируют "Ведомости" члена ЦИК Антона Лопатина.

Издание ссылается на мнение источника, знакомого с технологией ДЭГ: все же проголосовать дистанционно из-за рубежа можно, для этого надо использовать VPN. "Ведомости" пишут, что российский сервер для голосования с помощью VPN из-за рубежа действительно открывается.

Использование ДЭГ на предыдущих выборах было ознаменовано скандалами с голосованием россиян за рубежом. Так, одна из избирательниц проголосовала даже больше, чем два раза: она еще пришла на избирательный участок на территории дипмиссии. Подобные инциденты больно бьют по имиджу ЦИК.

Теги: цик, дистанционное голосование, vpn


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Ранее 24.08.2023 14:08 Мск Репетиция дистанционного голосования пройдет в России 30-31 августа

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