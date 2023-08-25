В Екатеринбурге прошло прощание с аспирантом УрФУ Франсуа Нджелассили

Сегодня в Екатеринбурге состоялось прощание с аспирантом УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, убитым в центре уральской столицы. На гражданскую панихиду в зал "Вознесение" на ул. Серафимы Дерябиной, 41а пришли друзья и близкие погибшего, а также сотрудники университета.

Никто в зале не мог сдержать слез. Проститься с подающим надежды инженером и экономистом приехали его родственники. Сестра Франсуа рассказала, каким человеком он был и, несмотря на горе, поблагодарила Россию и УрФУ, за то что дали ее брату образование.

"Он был очень хороший человек. Мой брат был красавчик. Всегда дружил со всеми, несмотря ни на что, и защищал всех. Он всегда такой был, всегда защищал семью. Всегда мог наладить отношения с людьми. Никому он не причинял боль. Спасибо России, что вы дали моему брату образование, спасибо за все. Мы здесь росли, папа, мама, сестра, получили образование. И папа говорит спасибо университету, где учился мой брат, ректору и всей администрации, всем, кто всегда был рядом с братом. У нас у каждого есть свой характер. Он всегда всех любил. Несмотря на цвет кожи, он любил русских, африканцев, китайцев. Спасибо вам, спасибо России и берегите друг друга", - заказала сестра Франсуа.

Прощальные слова сказали и друзья погибшего: те, кто был с ним в одном клубе единоборств, в одном танцевальном коллективе, в одной команде по футболу и жил в одной комнате. Каждый из них отзывался о Франсуа как о всегда светлом, улыбающимся человеке, которой жил так, чтобы каждый день был особенным. При этом он всегда говорил, что другие страны дают возможность учиться, но свои навыки необходимо применять на родине, раде ее дальнейшего процветания.

"В моем сердце он навсегда останется человеком, который очень любил жизнь. Он любил танцевать, он очень любил учиться, у него была жажда все знать, и даже когда мы с ним ездили в Москву на танцевальный фестиваль, он танцевал и думал об учебе одновременно. Я очень глубоко люблю этого человека, потому что мы другу друга в свое время очень многому научили. И именно его слова, о том, что нужно жить свою жизнь каждый день, заложили во мне тот фундамент, на котором я дальше строила свою жизнь. Он очень сильно повлиял на мою жизнь много лет назад", - рассказала сквозь слезы одна из подруг.

"Мы занимались в одном клубе единоборства. Ваша семья вырастила очень достойного мужчину, жалко, что он прожил очень короткую жизнь. Он должен был прожить до старости. Все, кто знал Франсуа, отзываются о нем как о хорошем человеке - и это так. И в будущем его все равно будут вспоминать, вспоминать его напутственные слова", - добавила другая подруга.

Друзья собрали фильм из фото и видео ярких моментов жизни Франсуа. Время от времени плач сменялся смехом, после чего снова постепенно переходил в слезы.

На прощание пришла и девушка Франсуа. Она не смогла найти в себе силы сказать хоть что-то, только зайдя в зал обратилась к погибшему: "Я пришла", а во время фильма сказала: "Вот же, он здесь". Все остальное время девушка горько плакала.

Пришел проститься со своим аспирантом и ректор УрФУ Виктор Кокшаров. По его словам, габонец был "душой африканского землячества" и защищал интересы африканских студентов на любом уровне. К ректору вуза присоединились бывшие преподаватели аспиранта. Как они вспоминают, Франсуа хорошо учился и всегда думал о том, как развиваться в своей специальности.

"Невозможно передать эту боль, которая нас настигла и не отпускает эти дни, - говорит директор школы экономики и менеджмента Ирина Тургель. - Все годы обучения Франсуа не просто демонстрировал замечательные показатели в учебе, но и показывал нам пример доброты, поддержки, участия, помощи. И его профессиональные успехи как студента невозможно воспринимать вне того богатства душевной щедрости, которой он нас одарял. Дорогой Франсуа, мы никогда тебя не забудем, ты всегда будешь в нашем сердце. Спасибо его родным и близким, за то, что у нас было счастье знать и быть рядом с нашим замечательным студентом".

"Мне трудно говорить, потому что есть вещи, которые невозможно понять, - рассказывает проректор по международным связям УрФУ Сергей Тушин. - Талантливый, умный, активный, большой друг, надежда своей страны и университета, человек, у которого должно быть большое будущее - и его нет. Мне посчастливилось знать Франсуа - это человек-талант, человек с огромными перспективами, который очень любил жизнь, любил свою страну, человек, у которого должно было быть огромное будущее. Я выражаю очень глубокие и искренние соболезнования родным, близким и всем, для кого Франсуа важен. Человек живет ровно столько, сколько существует память о нем. Не хочу, чтоб это прозвучало пафосно, но пока я жив, память о Франсуа, о замечательном человеке и гражданине своей страны будет жить в моем сердце", - сказал Тушин.

К его словам присоединились директор Центра международного сотрудничества института экономики и управления Екатерина Демченко и представитель кафедры, на которой учился Франсуа. Именно они чаще всего общались с аспирантом и помнят, каким он был в начале своего образовательного пути.

Вспомнил о Франсуа и священник евангелической церкви пастор Владимир, который познакомился с африканцем, когда тот еще только приехал в Екатеринбург.

"Когда человек живет на этой земле, он оставляет следы. И хочется отметить, что Франсуа оставил очень хороший добрый след в сердце каждого, кто с ним общался. Я помню в 2016 году пятеро студентов из Габона только приехали в Екатеринбург, зашли к нам церковь и только Франсуа немного знал русский. Франсуа постоянно говорил: "Давайте, у нас получится, мы сможем выучить этот великий могучий русский язык". На сегодняшний день эти ребята закончили вуз, выучили русский язык, они двигаются дальше по профессии. Думаю, отчасти это заслуга их брата и друга. Помню еще момент, когда мы организовали футбольный турнир, Франсуа играл в нашей команде. И, так как Франсуа был самый лучший игрок, а мы не умели играть, мы проиграли. Сидели расстроенные, но Франсуа, такой лучезарный, радостный, он подходит и говорит: "Пастор, да не переживай. Сегодня мы проиграли, завтра мы обязательно выиграем". И сегодня хочется, чтобы в наших сердцах осталась память о нем, о том свете, который он нес в мир и о том следе, который он оставил в каждом сердце", - сказал священник, после чего зачитал молитву за упокой умершего.

Когда ведущий пригласил первыми проститься знакомых, а уже после самых близких, никто так и не сошел с места. Лишь спустя несколько секунд к гробу начали подходить люди. Для каждого из присутствующих Франсуа Нджелассили был близким другом, семьей, примером.

По словам сестры, Франсуа хотят похоронить на родине, однако близкие друзья погибшего сообщили, что перевоз тела требует слишком много средств, а тело хотят захоронить, не кремируя. В связи с этим парня, скорее всего, похоронят на территории России.