В Челябинской области увеличили выплату на покупку и установку внутридомового газового оборудования

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера увеличили выплату на приобретение внутридомового газового оборудования льготным категориям граждан до 150 тысяч рублей. Соответствующий закон был принят на заседании областного парламента сразу в трех чтениях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Принял решение увеличить со 100 до 150 тысяч рублей выплату на приобретение газового оборудования льготным категориям наших жителей. Весной, напомню, мы перечень льготников расширили. А для наших защитников — участников СВО, военнослужащих по контракту, а также их семей — продолжает действовать аналогичная мера поддержки в размере 200 тысяч рублей. Продолжим работу, чтобы газ в Челябинской области стал доступен всем, кто в нем нуждается", - отмечал Алексей Текслер.

Эта мера поддержки была введена в регионе по инициативе Алексея Текслера в 2021 году. Социальную выплату могут получить инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, совместно проживающие пенсионеры старше 65 лет, малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет.

"Изменение размера единовременной социальной выплаты связано с ростом стоимости оборудования и материалов, из-за чего увеличилась средняя стоимость газификации частных жилых домов", – рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

За получением выплаты нужно обращаться в управления соцзащиты по месту жительства. Подать заявление на выплату необходимо до заключения договора на поставку газа.

Председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков отметил, что эта мера социальной поддержки очень востребована у южноуралдьцев, особенно у жителей сельских территорий.

"Губернатор выступил с инициативой увеличения максимальной выплаты в полтора раза в связи с ростом цен на газовое оборудование и увеличением стоимости работ по его установке. Я хочу сказать, что эта мера поддержки очень существенная и эффективная особенно для жителей сельских территорий. В прошлом году выплаты получили около 1500 семей, а за неполные восемь месяцев 2023 года – почти 2000 семей", – подчеркнул он.

Напомним, в марте по инициативе Алексея Текслера был принят закон о выплате на приобретение внутридомового газового оборудования для участников специальной военной операции и членов их семей Максимальный размер выплаты составляет 200 тыс.

Ее могут получить семьи мобилизованных граждан и добровольцев, семьи граждан, заключивших контракт с Минобороны в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы, семьи граждан, заключивших контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", семьи военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции либо умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО.