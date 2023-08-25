Дом мировой юстиции открыли в поселке Красная Горбатка Владимирской области

Накануне в посёлке Красная Горбатка (Владимирская область) состоялось торжественное открытие Дома мировой юстиции, сообщает пресс-служба правительства региона.

В мероприятия открытия приняли участие министр по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области Виталий Родькин, председатель областного Совета судей Ярослав Морковкин, руководитель регионального Управления Федеральной службы судебных приставов Елена Парафонова, глава администрации Селивановского района Сергей Лебедев и председатель районного суда Ирина Воронова.

Новое помещение в полной мере соответствует санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим мировому судье и работникам аппарата осуществлять правосудие в комфортных условиях. Площадь судебных помещений возросла на более чем 110 м2 (с 64 м2 до 177 м2). Итогом переезда стало не только увеличение количества кабинетов, оборудование зала судебного заседания, серверной, но и увеличение площади архивных помещений более чем в 5 раз – до 35 м2. Общая стоимость ремонтных работ составила почти 3 млн рублей.

Беспрепятственный доступ граждан к правосудию обеспечен расположением судебного участка в центральном районе посёлка на ул. Красноармейской, 4. Для маломобильных граждан при входе в здание предусмотрен пандус и кнопка вызова персонала.

Виталий Родькин поблагодарил строителей за качественный ремонт, пожелал мировому судье и сотрудникам аппарата успешной работы по защите прав и законных интересов граждан.