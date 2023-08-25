Путин не планирует поездку на саммит G20 в Индии в сентябре

Президент России Владимир Путин не планирует визит на саммит G20 в Индии, который состоится в сентябре.

"Нет, таких планов у президента нет", — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что у Путина сейчас насыщенный график, а главный акцент — на проведении СВО, сообщает РИА Новости.

Baza со ссылкой на источники в администрации президента пишет, что российскую делегацию на саммите G-20, вероятно, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Саммит пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Ранее власти Индии объяснили, почему решили не приглашать на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского.