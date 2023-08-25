Власти Дании законодательно запретят сжигать Коран или Библию

Власти Дании представят законопроект, запрещающий осквернять религиозные тексты в публичных местах.

Документ затронет только действия в публичных местах или действия с целью распространения в более широком кругу, приводит "Интерфакс" заявление министра юстиции страны Петера Хуммельгаарда. Планируется, что нарушение закона будет наказываться штрафами или тюремным заключением на срок до двух лет.

Напомним, в соседней Швеции нередки случаи сожжения Корана. Из-за этого даже возникал вопрос о том, войдет ли эта страна в НАТО.

Похожие случаи происходят и в России. Например, омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о получении сообщения от подследственного Никиты Журавеля. Он проходит по делу о сожжении Корана в Волгограде. За это его якобы избил сын главы Чечни Рамзана кадырова Адам.