25 Августа 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ярковском районе за счет модернизации коммунальной системы сэкономили 37% электроэнергии

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил результаты модернизации муниципальной системы теплоснабжения в Ярковском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Все работы на территории муниципалитета выполняет компания "Тюменский коммунальный сервис" – дочернее предприятие СУЭНКО. С ней в 2020 году мы заключили концессионное соглашение.

По условиям договора компания-концессионер должна построить и реконструировать 25 котельных, блочно-модульную насосную станцию в селе Ярково и заменить почти девять километров тепловых сетей. Общий объем инвестиций – более 355 млн рублей.

модернизация системы теплоснабжения(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"За три года значительный объем из запланированных работ уже выполнен. Результат заметный. Коммунальщики сумели сократить объем потребляемого ресурса и снизить теплопотери. Только экономия электроэнергии достигла 37%! Концессионер делает все быстро и качественно. Ведь потом именно эта компания обслуживает котельные и эксплуатирует сети. Осмотрел в Ярково центральную котельную и диспетчерский пункт управления. Большинство процессов автоматизировано, в зависимости от температуры на улице регулируется подача тепла. Оператор дистанционно следит за работой сразу нескольких объектов. Информация обо всех неполадках тут же выводится на экран. Концессионных соглашений в ЖКХ региона у нас уже 22. Уверен, их будет со временем больше. Ведь концессия – эффективный инструмент для взаимодействия с инвестором, обладающим высокой квалификацией в сфере модернизации коммунального хозяйства", - прокомментировал губернатор.

Теги: Ярковский район, коммунальная система, электроэнергия


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