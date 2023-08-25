Парки Екатеринбурга хотят сделать особо охраняемыми природными территориями
В Екатеринбурге определят границы еще 13 особо охраняемых природных территорий местного значения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным мэрии, в проекты актуализированных паспортов ООПТ внесены графические описания границ территории и содержится перечень их координат. После утверждения предлагаемых изменений сведения занесут в Единый государственный реестр недвижимости. Для земельных участков, которые находятся в границах защищаемых территорий, установят виды их разрешенного использования.
Речь идет о следующих территориях:
- парк Камвольного комбината;
- парк "Зеленая роща";
- парк имени Чкалова;
- парк-стадион завода Химмаш;
- парк имени Павлика Морозова;
- парк имени 50-летия ВЛКСМ;
- парк Турбомоторного завода;
- парк по улице Чкалова;
- парк имени Энгельса;
- парк имени 50-летия Советской власти;
- бульвар по улице Ферганской;
- дендрологические парки по улицам 8 Марта и Первомайской.
Соответствующее постановление уже подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Теперь вопрос должна рассмотреть городская дума.