Парки Екатеринбурга хотят сделать особо охраняемыми природными территориями

В Екатеринбурге определят границы еще 13 особо охраняемых природных территорий местного значения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, в проекты актуализированных паспортов ООПТ внесены графические описания границ территории и содержится перечень их координат. После утверждения предлагаемых изменений сведения занесут в Единый государственный реестр недвижимости. Для земельных участков, которые находятся в границах защищаемых территорий, установят виды их разрешенного использования.

Речь идет о следующих территориях:

парк Камвольного комбината;

парк "Зеленая роща";

парк имени Чкалова;

парк-стадион завода Химмаш;

парк имени Павлика Морозова;

парк имени 50-летия ВЛКСМ;

парк Турбомоторного завода;

парк по улице Чкалова;

парк имени Энгельса;

парк имени 50-летия Советской власти;

бульвар по улице Ферганской;

дендрологические парки по улицам 8 Марта и Первомайской.

Соответствующее постановление уже подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Теперь вопрос должна рассмотреть городская дума.