25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Парки Екатеринбурга хотят сделать особо охраняемыми природными территориями

В Екатеринбурге определят границы еще 13 особо охраняемых природных территорий местного значения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, в проекты актуализированных паспортов ООПТ внесены графические описания границ территории и содержится перечень их координат. После утверждения предлагаемых изменений сведения занесут в Единый государственный реестр недвижимости. Для земельных участков, которые находятся в границах защищаемых территорий, установят виды их разрешенного использования.

Речь идет о следующих территориях:

  • парк Камвольного комбината;
  • парк "Зеленая роща";
  • парк имени Чкалова;
  • парк-стадион завода Химмаш;
  • парк имени Павлика Морозова;
  • парк имени 50-летия ВЛКСМ;
  • парк Турбомоторного завода;
  • парк по улице Чкалова;
  • парк имени Энгельса;
  • парк имени 50-летия Советской власти;
  • бульвар по улице Ферганской;
  • дендрологические парки по улицам 8 Марта и Первомайской.

Соответствующее постановление уже подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Теперь вопрос должна рассмотреть городская дума.

Теги: парки, территории, Екатеринбург


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