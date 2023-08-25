25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кремле не знают, пойдет ли Путин на похороны Пригожина

В Кремле не знают, пойдет ли Путин на похороны Евгения Пригожина. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сейчас неизвестно, сколько времени потребуется на "необходимые процедуры опознания". Он добавил, что "у президента сейчас насыщенный рабочий график".

Также Песков сказал, что Путин в последнее время с Пригожиным не встречался.

В Кремле отрицают причастность президента к авиакатастрофе самолета Пригожина. Публикации с такой версией Песков назвал "абсолютной ложью".

"Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла", - заявил Песков.

На счет будущего ЧВК "Вагнер" в Кремле тоже не дают четкого ответа: "Что касается будущего группы "Вагнер" — не могу сказать, не знаю. Давайте не забывать, что такой структуры — ЧВК "Вагнер" — не существует де-юре. Существует группа "Вагнер", которая, как Путин говорил, внесла большой вклад в СВО. И Пушилин говорил, что внесла вклад в освобождение районов ДНР. И геройство этих людей не будет забыто".

Теги: владимир путин, евгений пригожин, похороны


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