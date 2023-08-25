25 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Студентам УрФУ понизили стипендии "с учетом инфляции"

В Уральском федеральном университете понизили денежные выплаты для студентов. Соответствующий приказ за подписью ректора вуза Виктора Кокшарова опубликован на официальном сайте УрФУ.

Согласно документу, с 1 сентября 2023 года ежемесячные стипендии составят:

  • для бакалавриата и специалитета 2 тысячи 361 рубль (для отличников – 3 тысячи 147 рублей),
  • для магистратуры – 3 тысячи 147 рублей (для отличников – 4 тысячи 327 рублей).

заседание президиума совета СОСПП, Виктор Кокшаров(2017)|Фото: Накануне.RU

Если брать прошлый год, то, согласно опубликованному приказу ректора Кокшарова, с 1 сентября 2022 года стипендии составляли для бакалавриата и специалитета 2 тысячи 401 рубль (для отличников – 3 тысячи 601 рубль), а для магистратуры – 3 тысячи 601 рубль (для отличников – 5 тысяч 396 рублей).

Уточняется, что размер стипендии на 2023 год установлен "с учетом уровня инфляции в 5,5%".

Теги: УрФУ, стипендии, выплаты


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