Студентам УрФУ понизили стипендии "с учетом инфляции"

В Уральском федеральном университете понизили денежные выплаты для студентов. Соответствующий приказ за подписью ректора вуза Виктора Кокшарова опубликован на официальном сайте УрФУ.

Согласно документу, с 1 сентября 2023 года ежемесячные стипендии составят:

для бакалавриата и специалитета 2 тысячи 361 рубль (для отличников – 3 тысячи 147 рублей),

для магистратуры – 3 тысячи 147 рублей (для отличников – 4 тысячи 327 рублей).

Если брать прошлый год, то, согласно опубликованному приказу ректора Кокшарова, с 1 сентября 2022 года стипендии составляли для бакалавриата и специалитета 2 тысячи 401 рубль (для отличников – 3 тысячи 601 рубль), а для магистратуры – 3 тысячи 601 рубль (для отличников – 5 тысяч 396 рублей).

Уточняется, что размер стипендии на 2023 год установлен "с учетом уровня инфляции в 5,5%".