В Челябинской области ограничили посещение острова Веры на Тургояке

В Челябинской области ограничили для туристов посещение острова Веры на озере Тургояк.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, в день объект культурного наследия могут посещать не более 300 человек. Для этого надо подать заявку и зарегистрировать ее в ГБУ "ООПТ Челябинской области".

Ограничение было введено в начале августа. Это связано с высокой антропогенной нагрузкой на объект, которая приводит к деградации природной среды, снижению биологического и культурного разнообразия острова.