25 Августа 2023
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Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край
Фото: admtyumen.ru

В Приморье снова вводится режим ЧС федерального характера

В Приморье вводится режим ЧС федерального характера. В регион снова пришел тайфун, проливные дожди привели к затоплению ряда территорий.
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"Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия", - сказал замглавы МЧС России Виктор Яцуценко на заседании правкомиссии по ЧС.

По данным местных властей, пострадали более пяти тысяч домовладений, серьезный урон нанесен сельскому хозяйству, дорожной инфраструктуре. Общий ущерб от ударов стихии последних двух недель оценивается уже в 7 млрд руб.

Теги: приморье, режим чс, наводнение


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