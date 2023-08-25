ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Беспилотник уничтожен в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его словам, БПЛА был сбит силами ПВО на территории Бабынинского района. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее стало известно, что над Калужской областью сбита украинская ракета С-200.

Кроме того, Минобороны сообщило, что ночью ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками самолетного типа. Обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. Девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение.