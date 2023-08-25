25 Августа 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: пресс-служба Роскосмоса

"Можем повторить": Роскосмос не будет ставить на "стоп" лунную программу

Одним из вариантов продолжения лунной программы России может быть повторение миссии по посадке на южный полюс Луны в 2025-2026 гг., заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, российские конструкторы и ученые "горят идеей продолжения лунного проекта".

Борисов сегодня провел встречу с командой проекта "Луна-25". Миссия провалилась: на прошлой неделе аппарат разбился о лунную поверхность, так и не совершив прилунения.

Борисов подчеркнул, что незавершенная миссия "Луны-25" не ставит на "стоп" перспективы освоения Луны. "Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении", - сказал гендиректор Госкорпорации.

Теги: роскосмос, лунная программа, луна-25, юрий борисов


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