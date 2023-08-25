"МК": Перед крушением самолета Пригожина на борту побывали посторонние люди

За несколько часов до полета потерпевшего крушение в Тверской области бизнес-джета, на котором летел Евгений Пригожин, на борту находились два посторонних человека. Об этом пишет "МК".

По информации издания, владелец самолета задумывался о его продаже. Утром 23 августа два человека, назвавшие себя представителями покупателя, приехали в аэропорт "Шереметьево", где находился самолет Embraer 135BJ Legacy 600. Мужчина и женщина в сопровождении менеджера авиакомпании и второго пилота Рустама Каримова осматривали самолет в течение часа.

Отмечается, что перед визитом они прислали свои паспортные данные. Также они прошли обязательный досмотр в аэропорту.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что взрывное устройство на самолете было заложено в отсек шасси. Отмечалось, что это одна из версий следствия.