Ректор УрФУ об убитом аспиранте из Габона: Он был олицетворением людей, которые любят Россию

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров высказался о Франсуа Нджелассили, неделю назад убитом в Екатеринбурге.

Сегодня в столице Урала проходят похороны Франсуа. Почтить его память пришли родственники из Габона, откуда он был родом. Также на прощании был Виктор Кокшаров.

"Дорогие друзья, все, кто знал Франсуа. Примите слова искреннего глубокого соболезнования от многотысячного коллектива университета. Это стало невосполнимой утратой и глубоким шоком, когда мы узнали о трагической гибели Франсуа. Он всегда излучал добро, улыбка была постоянно на его устах", - сказал Кокшаров.

По его словам, габонец был "душой африканского землячества" и защищал интересы африканских студентов на любом уровне.

"Он хотел активной общественной жизни и везде был заметен. Играл в футбол, занимался единоборствами", - рассказал ректор, добавив, что лично для него Франсуа – "олицетворение тех людей, которые любят Россию".

Ранее об убитом аспиранте УрФУ высказалась его сестра.