Россияне смогут улететь из Новосибирска в Мандалай

Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай.

Ожидается, что первый самолет отправится по маршруту 5 сентября. Полеты будут выполняться на самолете Airbus-А319 два раза в неделю, сообщает Росавиация.

Напомним, ранее стало известно, что из екатеринбургского аэропорта Кольцово открывается новое направление полетов. С 1 октября 2023 г. к выполнению авиарейсов по маршруту Екатеринбург – Абу-Даби приступает авиакомпания Air Arabia. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Кольцово запланированы в 17.00, прибытие – в 21.10. Отправления из Абу-Даби ожидаются в 9.40, прилет в Екатеринбург – в 15.45. Везде указано местное время. Как отмечают в аэропорту, ранее полеты из Екатеринбурга в столицу Объединенных Арабских Эмиратов не осуществлялись. Сейчас из столицы Урала можно улететь в другие города ОАЭ – Дубай и Шарджу.